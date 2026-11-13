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Забраняват строителните дейности в Пловдив в почивните дни

Ваня Драганова

Ваня Драганова

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Вече няма да може да се работи по строежите в Пловдив в почивните дни.
Вече няма да може да се работи по строежите в Пловдив в почивните дни. Снимка: Радко Паунов

Изключение ще се прави само за отстраняването на аварии

Община Пловдив планира забрана за извършване на строителни дейности в почивните дни, става ясно от публикуваните за обществено обсъждане промени в Наредбата за обществения ред. В нея се предвижда нов текст, който гласи: "Забранява се премахването на строежи, извършването на изкопни и насипни дейности, както и на строително-монтажни работи по вертикалната планировка на частни имоти в неработни дни, с изключение на дейности по отстраняване на аварии по водопроводна, канализационна, електропреносна, газопреносна и телекомуникационна инфраструктура."

От кметския екип мотивират идеята си с необходимостта да няма шум, запрашаване, замърсяване и затрудняване на движението в почивните дни.

За да бъде въведено новото ограничение, то трябва да бъде гласувано от местния парламент.

Вече няма да може да се работи по строежите в Пловдив в почивните дни.

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