Прокуратурата обжалва оправдаването на Лютви Местан за катастрофата със загинало бебе

Прокуратурата обжалва оправдателната присъда на бившия председател на ДПС Лютви Местан за катастрофата със загинало бебе отпреди 7 години.

Окръжната прокуратура в Кърджали и адвокатът на един от подсъдимите по делото ще обжалват решението на местния съд, съобщава БНР.

По-рано съдебният състав оправда бившия политик Лютви Местан и наложи условна присъда на бащата на детето Юсеин Ахмед. Според мотивите на магистратите бащата е шофирал с над 120 километра в час и не е осигурил безопасността на бебето.

Трагичният случай стана на 14 април 2019 година. При опит на Местан да се включи с автомобил в международния път за Гърция, последва удар с БМВ-то на Юсеин Ахмед, движещо се от Кърджали по посока Маказа. При удара загина возещото се във втория автомобил бебе, а братчето му беше ранено.

След заседанието Лютви Местан и адвокатът на Ахмед – Николай Димитров, коментираха решението на Окръжния съд:

"Благодаря на Кърджалийския окръжен съд за справедливата присъда, която реабилитира доверието ми в правосъдната система на България, макар че тази присъда няма да ми върне похабените от прокурорската агресия и произвол и от експертизите с неверни заключения осем години от живота ми, похабената ми кариера, но най-вече похабеното ми здраве", каза Лютви Местан.

"Заключения на вещи лица, от които единият не си е взел изпита за вещо лице, а другият въобще не се е явил на изпита. Това е експертизата, върху която съдът е постановил осъдителна присъда спрямо нашия доверител. Това, в което ние сме убедени, е, че на втора инстанция съдът първо ще допусне нова експертиза, защото тази не следваше да бъде приемана", отбеляза адвокат Николай Димитров.