Крум Зарков, БСП: Бюджетът на ПБ не е ляв - неравенствата ще продължат

Когато видим техния бюджет, не можем да поставим „Прогресивна България" вляво. Това е бюджет на неолибералната икономическа доктрина, заяви председателят на БСП Крум Зарков по БНТ. Според него заложените политики ще продължат да задълбочават социалните неравенства в страната.

Зарков коментира, че парадоксално вносителите на бюджета го определят като най-добрия, а критиците му - като най-лошия, докато в действителност той продължава досегашния икономически модел.

Той постави и въпроса за необходимостта от дебат по теми, които дълго време са били табу, включително плоския данък. По отношение на управлението Зарков заяви, че все още е рано да се даде окончателна оценка дали премиерът Румен Радев се справя. Той обаче обърна внимание, че шест месеца след съставянето на кабинета политическата обстановка остава напрегната и нажежена.

Председателят на БСП припомни, че само преди половин година е било формирано монолитно парламентарно мнозинство, а впоследствие кандидатът, подкрепен от „Прогресивна България" и БСП, е спечелил президентските избори. Въпреки това вместо успокояване на политическата ситуация се наблюдава ескалация на напрежението. Ако бях на мястото на премиера и мнозинството, щях да се запитам защо, коментира той.

Според Зарков към новото управление е имало големи, но разнопосочни очаквания, без да е била очертана ясна посока кои от тях ще бъдат удовлетворени.

Той смята, че опитът да не се заема категорична идеологическа позиция има своята политическа цена. По думите му по този начин могат да се печелят избори с подкрепа от различни части на политическия спектър, но впоследствие недоволството също идва от всички посоки.

Зарков коментира и състоянието на социалистическата партия, която според него е понесла тежък и до голяма степен заслужен удар.

Спасителният пояс за БСП е самото БСП, категоричен беше той.

По думите му социалистическата партия вече е показвала какво една политическа формация може и трябва да бъде, а възстановяването й зависи преди всичко от собствените й усилия.

По отношение на предстоящите местни избори Зарков заяви, че БСП ще действа самостоятелно, като решенията за евентуално сътрудничество с „Прогресивна България" ще зависят от конкретната ситуация по места.

Нямаме нужда от разрешение на никого и няма да се молим на никого, подчерта председателят на социалистите.

Той заяви, че партията ще подготви мощни кандидатски листи с доказани и стабилни социалисти, с които да участва в местните избори.