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3,151 млрд. евро за ударна модернизация на армията. За първи път пари и за научни разработки, нови самолети за гасене на пожари (Обзор)

Елица Чупарова

Елица Чупарова

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Министърът на отбраната Димитър Стоянов СНИМКА: Велислав Николов
Министърът на отбраната Димитър Стоянов СНИМКА: Велислав Николов

НАТО иска 20% за капиталови разходи, залагаме двойно

Бюджет на ускорената модернизация. Така военният министър Димитър Стоянов обобщи предвидените 3,151 млрд. евро, което е със 17% повече от тазгодишния бюджет.

“При изискване на НАТО за дял на капиталовите разходи над 20% ние надхвърляме 40%”, обяви той. Те нарастват от 868 млн. евро за 2026-а на 1,223 млрд. за 2027 г.

Разходите за личен състав се запазват, като с допълнителни 4 млн. евро ще се компенсира увеличението на минималната работна заплата.

27,5 млн. евро е перото за попълване на некомплекта в армията, който бе 20,1% за 2025 г. Спестеното от освобождаването на 400 служители на МО с право на пенсия също отива за назначаването на нови военни.

През 2027 г. ще продължи изпълнението на действащите договори за модернизация, сред които придобиването на вторите 8 изтребителя F-16, бойните машини “Страйкър”, бреговите противокорабни ракетни комплекси и др. За изтребителите се очаква да пристигнат системите за самозащита Viper Shield. След като бъдат монтирани, нашите

F-16 вече ще дават бойно дежурство

В бюджета се залагат пари и за ремонта на двигателите и агрегатите на МиГ-29 - без тях няма как да продължим да изпълняваме задълженията си и към НАТО, обясни министърът.

Паралелно се осигурява и изпълнението на 9-те проекта по механизма SAFE на ЕК, по който за страната ни са предвидени 3,2 мрлд. евро.

До 6 самолета за гасене на пожари ще купят военните, обяви Стоянов. Първите два може да се доставят още до края на 2027 г., ако няма обжалвания по процедурата. Иначе армията ще продължи да разчита на вертолетите “Кугър” и Ми-17 за пожарогасенето. За 2026 г. страната е декларирала 6 хеликоптера, сега ще се отделят още два.

Планирани са и обновяване на авиониката на транспортните самолети “Спартан”, купуването на ново стрелково въоръжение,

ударни и FPV дронове (които дават жива връзка с видеопредаване), както и на космически базирани платформи за разузнаване

и наблюдение на земни и морски цели.

Инфраструктура за новите 3D радари и зенитно-ракетни комплекси, първият от които се очаква в началото на 2028 г., както и ремонт на халетата за новите “Страйкър” са сред обезпечените финансово инфраструктурни проекти - общо над 150.

За пръв път са предвидени 5 млн. евро за научноизследователска дейност. “Целта е България да заеме място на пазара на иновативни технологии чрез сътрудничество с отбранителната индустрия и академичните среди”, обясни Димитър Стоянов.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов СНИМКА: Велислав Николов

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