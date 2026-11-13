Общината и фирма на Вълка се съдят за къпалнята “Мария Луиза” и Летния театър (Обзор)

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На дружеството, в което миноритарен дял има и “Софийски имоти”, е наложена възбрана да се разпорежда с имотите

6 иска за собствеността на къпалнята “Мария Луиза” и Летния театър в Борисовата градина е завела Столичната община. Те са срещу дружеството, което ги стопанисва - “Парк Мария Луиза” АД. Това обяви зам.-кметът по правни въпроси на столицата Стефан Дъров по време на отчета на кмета Васил Терзиев за 3 г. от началото на мандата му.

Мажоритарния дял в “Парк Мария Луиза” АД държи “Аквапарк Мария Луиза”, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка, а миноритарния - общинското дружество “Софийски имоти”. Летният театър и къпалнята

стоят заключени от години и се рушат

В миналото мажоритарните собственици внасяха идейни проекти за ремонт на къпалнята, които предвиждаха спа център и хотел. Имаше и неуспешен опит за замяната им срещу други апетитни общински имоти.

През юли общината издаде акт за публична общинска собственост. След това от “Парк Мария Луиза” са завели дело срещу нея за установяване на собствеността на двата имота. В отговор общината завежда 6-те иска срещу смесеното дружество.

“Проследили сме историята на тези имоти още от средата на 90-те години - как стават частна общинска собственост, как минават в “Софийски имоти” и т.н. Считаме, че процедурата е опорочена още в генезиса ѝ - през 90-те г. В много начална фаза сме, предстои да се разменят книжа и да се насрочат заседания от Софийския градски съд”, обясни Дъров. Стефан Дъров

Общината обаче е възбранила къпалнята и Летния театър, за да попречи в бъдеще те да бъдат обект на обезпечения, прехвърлителни сделки или предварително изпълнение заради дългове. Съдът е уважил искането и е наложил възбраната. Това означава, че колкото и време да продължат делата, имотите ще останат в патримониума на дружеството.

“Това беше първата превантивна мярка, която направихме успешно, при това без да се налага да внасяме гаранция. Съдът счете, че мотивите ни за собственост са достатъчно обосновани, за да не иска да се внася гаранция, а практиката обикновено е тя да е 10% от стойността на иска. Надявам се, че

тази язва в Борисовата градина ще бъде решена - дали чрез преговори, или чрез съда”,

подчерта Дъров. Но делата може да продължат години.

Той напомни, че по делото за собствеността на друг имот в Борисовата градина - автокъща “Капитолия”, се чака решение на съда от 28 март 2024 г.

Къпалнята и Летният театър са вкарани в капитала на “Софийски имоти” с решение на Столичния общински съвет от 1999 г. В обезпечителната заповед, с която “24 часа” разполага, се посочва, че общината иска съдът да прогласи

за нищожен поради невъзможен предмет още този първи апорт

Впоследствие двата имота са прехвърлени в общото дружество - “Парк Мария Луиза” АД, чрез увеличаване на капитала през 2003 г., след като СОС дава съгласие за това.

Така “Софийски имоти” сега притежава 41,96% от капитала на “Парк Мария Луиза”, няма представител в съвета на директорите и не участва в управлението му.

Заради делото и наложената възбрана от “Софийски имоти” са пратили писмо до председателя на СОС Цветомир Петров с искане градският парламент да “предостави указания” - тъй като общинското дружество е посочено като бъдещ ответник, евентуалното съдебно производство би могло да има съществени правни и имуществени последици за него, обясняват те. Включително по отношение на притежаваното акционерно участие в “Парк Мария Луиза”.

“Вече показахме, че когато законът е на наша страна, довеждаме действията си докрай. Ще използваме всички законови инструменти, за да защитаваме общинската собственост и обществения интерес”, заяви Терзиев.