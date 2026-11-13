Властта оттегля промените за личните асистенти, ще пита майките по нови текстове (Обзор)

Иначе те излизаха на протести

Властта оттегля спорните промени за личните асистенти, след като майките на деца с увреждания заплашиха с протести, срещу поправките скочи и цялата опозиция.

Омбудсманът Велислава Делчева, която само за два дни получила над 800 жалби, също настоя управляващите да ревизират намеренията си и всички предложения да минат през широка обществена дискусия.

За отказа от поправките съобщиха майки след среща с финансовия министър Гълъб Донев и социалния Наталия Ефремова. В петък жените, които 24/7 са лични асистенти на болните си деца, първо бяха в парламента, оттам отидоха при министрите.

Разказаха, че им обещали изтегляне на предложените промени в Закона за личната помощ, предвиждаха

асистентите вече да не са на трудов договор с осигуровки,

а заплащането им да се отвърже от минималната работна заплата, т.е. да се замрази.

Промените не бяха внесени от МС, а от депутати от мнозинството и поради това не минаха през обществено обсъждане. В социалните мрежи се разпространяват и гневно се коментират снимките на избраниците от “Прогресивна България”, подписали се под тях. Депутати от ПБ също се явиха на срещата на Донев и Ефремова с майките.

Ще се изготви нов проект и той ще мине през обществено обсъждане.

Часове преди тази новина в петък от Дъблин премиерът Румен Радев увери, че майките на болните деца няма да бъдат ощетени. Съобщи, че е говорил с министрите и очаква от тях “справедливо решение”.

Ще се предложат механизми, така че те да имат по-голяма свобода на избор по какъв начин да се осъществяват техните трудови отношения с държавата, обясни премиерът. Според зам.-шефа на НС Иван Ангелов майките щели да получат специален статут, но не разкри в какво ще се изразява той.

В същото време Радев припомни, че има и

много фалшиви решения на ТЕЛК и срещу тях ще се води “безкомпромисна битка”

“Настояваме нашите договори да бъдат по Кодекса на труда и да запазим правата си, а също така и да са обвързани с минималната работна заплата. Съгласни сме, че има много злоупотреби и искаме контрол. Призовавам всички майки на деца с увреждания да се включат в общественото обсъждане”, коментира след срещата при вицепремиера Донев една от майките - Десислава Стефанова.

В парламента родителите на деца с увреждания обявиха ултиматум - излизат на протести в цялата страна, ако не се оттеглят текстовете. Една от жените се зарече да опъне палатка пред Народното събрание заедно със 7-годишния си син аутист. Срещата с тях бе организирана от депутатката от ДБ Елисавета Белобрадова.

Майките от сдружение “Аутизъм днес - Панагюрище” пък пристигнаха заедно с шефката на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, която защитаваше каузата им още като омбудсман, а после и по време на големите им протести преди 8 г. Те също участваха в разговора при Гълъб Донев.

Според майките, ако законодателството се нуждае от промени, то те са по-добро регламентиране на заплащането на личните асистенти. Като например възнагражденията през почивните и празничните дни, тъй като хората с увреждания имат нужда от постоянни грижи независимо от календара.

Сред предложенията на омбудсмана Велислава Делчева пък е създаването на финансово обезпечен

механизъм за заместваща грижа, когато асистентът се разболее,

излезе в отпуск или по друга обективна причина не може да изпълнява задълженията си.

Проектът се изтегля на 4-ия ден от внасянето му. Допреди срещата при Гълъб Донев депутатите от ПБ го бранеха с аргумента, че премахването на автоматизмите е обща политика на правителството. Със замразяването на парите на асистентите държавата би спестила 228 млн. евро за година.