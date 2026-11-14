Какво да сложим в раницата при бедствие: Радио с манивела, 1,5 л вода и храна по 2100 калории на ден (Графика)

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Плюс пари в брой, GSM, въже, фенерче, за да оцелеем в първите 72 часа

Вода, храна, ръчно радио, въже и аптечка са сред задължителните неща, за да оцелеем в критичните първи 72 часа от природно бедствие, авария или друга непредвидена ситуация. Българският червен кръст е готов със съдържанието на родната аварийна раница.

“Работим по комплекта от началото на годината. Прототипът е комплектуван на база опита на Международната федерация на Червения кръст и е съобразен с препоръките на ЕС”, обясни шефът на дирекция “Мениджмънт на бедствията” към БЧК Ясен Сливенски.

Готовият комплект ще излезе на пазара скоро,

а информация къде може да се купи ще има на онлайн страницата на БЧК.

Комплектът е за 1 човек и съдържа консервирани или сушени храни, които да не падат под 6300 килокалории за 72 часа. За да не натежи храната, се препоръчват специални олекотени порции,

подобни на космическите храни,

обяснява Сливенски.

Включени са и по 1,5 литра вода на ден на човек, както и различни прибори и пособия за оцеляване.

“24 часа” изчисли приблизително колко би струвало на човек сам да събере комплекта вкъщи (виж инфографиката горе).

“В много от случаите първите 72 часа от бедствието са най-критични. Токът спира, няма интернет и обхват, банкоматите не работят. Затова е важно да приготвим и сума в брой - около 50 евро”, допълни той.

Радиото с манивела е важно, за да получаваме указанията за евакуация и информация за бедствието. Както и дъждобран и спасително одеяло, хигиенни принадлежности.

Сливенски препоръчва в аварийния комплект всеки да добави копие от личните си документи, включително такива за имоти. Да се съхраняват в непромокаеми калъфи.

Най-добре е раницата да чака до изхода на дома.

БЧК е разработил и семеен план за реагиране

при бедствия и други препоръки при аварийни ситуации, те са публикувани на сайта му. Като например предварително да сме определили място за среща, ако нямаме връзка с близките си, а телефоните си да знаем наизуст.

Нашата цел не е да създаваме паника, а да сме подготвени, успокоява мениджърът от БЧК.

Не става въпрос за конкретна заплаха,

а за информираност, че винаги има риск.

Преди дни ЕК представи нови насоки за подготовка на населението при извънредни ситуации. Те бяха обявени от комисаря по управлението на кризи Хаджа Лахбиб на Европейския форум за гражданска защита. Основната препоръка е всяко домакинство да може да се издържа самостоятелно през първите 72 часа на криза, докато пристигне помощ. Хората да разполагат със запаси от вода, храна и лекарства, както и с подготвена раница.

Още през 2024 г. домакинствата в Швеция, Норвегия, Естония и Нидерландия получиха брошури с обяснения как да се запасят за 3 до 7 дни. Тази година го направиха и властите във Великобритания, което предизвика широк отзвук. Мерки взеха и в Полша, Чехия, Австралия.

Брюксел предлага от догодина на 23 октомври да се отбелязва Европейски ден на готовността, за да се насърчи активното участие на гражданите в подготовката за кризи.