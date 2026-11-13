Уволниха шефа на "Кауфланд" в България, компанията се извини за думите му

Досегашният председател на Управителния съвет на "Кауфланд България" Михаил Петров напуска веднага. Ръководството се поема от Петя Владимирова, досегашен член на Управителния съвет и директор на Дирекция "Централни отдели", съобщиха от компанията.

Тя се разграничава от агресивния тон на Петров след решението на КЗК за глоба от 75 млн. евро.

С тази стъпка компанията предприема категорични действия в отговор на обществения дебат около настоящото производство на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

„Избраният през последните дни тон от напускащия ръководител за България, както и историческите сравнения, не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Групата. Изрично се разграничаваме от тези изказвания. Поднасяме своите искрени извинения на нашите клиенти, българската общественост, както и на институциите в страната за така създаденото впечатление и неуместните сравнения.

Kaufland и всички негови служители застават по всяко време зад уважението, надеждността и конструктивния, делови диалог" , заяви Франк Шуман, председател на Управителния съвет на Kaufland.

Думите на досегашния шеф Михаил Петров предизвикаха остри реакции, както сред управляващите, така и сред опозицията. Той заплаши, че фалитът на КТБ ще ни се стори като "бриз" в сравнение с евентуалните последици от оттеглянето на "Кауфланд" от българския пазар.

"Ние имаме кредити, договори с доставчици, магазините ни не са под наем – сградите са наша собственост. Не си представяйте, че можем просто да си вдигнем чукалата и да си тръгнем. "Кауфланд" е толкова голям, че ако фалира, КТБ ще ни се стори като пролетен бриз", предупреди Михаил Петров.

Думите му предизвикаха скандал, който обедини управляващи, опозиция и потребетили. От "Кауфланд" се извинаха за агресивния тон, но въпреки това ще оспорват наложената глоба.

„Много се радваме, че в лицето на Петя Владимирова начело на Kaufland България застава опитен ръководител. Тя притежава ясен фокус върху стабилността, приемствеността и надеждността. Петя Владимирова е част от корпоративната група от август 2007 г. - вече почти 20 години е заемала различни ръководни позиции в направленията "Продажби" и "Експанзия" и има съществен принос за изграждането на Kaufland България", се казва още в съобщението.

Новият шеф е Петя Владимирова. Снимка: Кауфланд

Независимо от смяната в ръководството, Kaufland България запазва своята позиция в текущото производство пред КЗК. Компанията категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и разчита на обективна и безпристрастна проверка на

аргументите по предвидения законов ред пред компетентните съдилища.

Същевременно Kaufland потвърждава безусловно своята отговорност като един от най-големите работодатели и ще продължи да бъде надежден партньор за клиентите, както и за своите

доставчици, сред които са и множество български производители, пише още в съобщението.