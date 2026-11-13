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Уволниха шефа на "Кауфланд" в България, компанията се извини за думите му

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

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Изпълнителният директор на "Кауфланд България" Михаил Петров
Изпълнителният директор на "Кауфланд България" Михаил Петров

Досегашният председател на Управителния съвет на "Кауфланд България" Михаил Петров напуска веднага. Ръководството се поема от Петя  Владимирова, досегашен член на Управителния съвет и директор на Дирекция "Централни отдели", съобщиха от компанията.

Тя се разграничава от агресивния тон на Петров след решението на КЗК за глоба от 75 млн. евро. 

С тази стъпка компанията предприема категорични действия в отговор на обществения дебат около настоящото производство на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

„Избраният през последните дни тон от напускащия ръководител за България, както и историческите сравнения, не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Групата. Изрично се разграничаваме от тези изказвания. Поднасяме своите искрени извинения на нашите клиенти, българската общественост, както и на институциите в страната за така създаденото впечатление и неуместните сравнения.

Kaufland и всички негови служители застават по всяко време зад уважението, надеждността и конструктивния, делови диалог" , заяви Франк Шуман, председател на Управителния съвет на Kaufland.

Думите на досегашния шеф Михаил Петров предизвикаха остри реакции, както сред управляващите, така и сред опозицията. Той заплаши, че фалитът на КТБ ще ни се стори като "бриз" в сравнение с евентуалните последици от оттеглянето на "Кауфланд" от българския пазар.

"Ние имаме кредити, договори с доставчици, магазините ни не са под наем – сградите са наша собственост. Не си представяйте, че можем просто да си вдигнем чукалата и да си тръгнем. "Кауфланд" е толкова голям, че ако фалира, КТБ ще ни се стори като пролетен бриз", предупреди Михаил Петров. 

Думите му предизвикаха скандал, който обедини управляващи, опозиция и потребетили. От "Кауфланд" се извинаха за агресивния тон, но въпреки това ще оспорват наложената глоба.

„Много се радваме, че в лицето на Петя Владимирова начело на Kaufland България застава опитен ръководител. Тя притежава ясен фокус върху стабилността, приемствеността и надеждността. Петя Владимирова е част от корпоративната група от август 2007 г. - вече почти 20 години е заемала различни ръководни позиции в направленията "Продажби" и "Експанзия" и има съществен принос за изграждането на Kaufland България", се казва още в съобщението. 

Новият шеф е Петя Владимирова. Снимка: Кауфланд
Новият шеф е Петя Владимирова. Снимка: Кауфланд

Независимо от смяната в ръководството, Kaufland България запазва своята позиция в текущото производство пред КЗК. Компанията категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и разчита на обективна и безпристрастна проверка на
аргументите по предвидения законов ред пред компетентните съдилища.

Същевременно Kaufland потвърждава безусловно своята отговорност като един от най-големите работодатели и ще продължи да бъде надежден партньор за клиентите, както и за своите
доставчици, сред които са и множество български производители, пише още в съобщението.

Изпълнителният директор на "Кауфланд България" Михаил Петров
Новият шеф е Петя Владимирова. Снимка: Кауфланд

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