Виртуалната асистенка Лора ще свързва гражданите и администрацията в Ловеч

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Виртуалната асистенка Лора ще улеснява връзщата между гражданите и администрацията в Ловеч. Това съобщават от общината на официалната си страница във Фейсбук.

Лора ще рабити денонощни, седем дни в седмицата и ще предоставя бърз достъп до важна информация и полезни услуги. Това е още една крачка към по-достъпно, бързо и ефективно административно обслужване, посочват от общинската администрация.

Според информацията чрез Лора хората могат лесно да се ориентират в административните услуги, да получат информация за необходимите документи и процедури, да подават заявления и сигнали, както и да следят тяхното развитие.

Виртуалният асистент предоставя достъп и до актуални новини, общински съобщения, културни събития, решения на Общинския съвет и друга важна информация за живота в Ловеч.

Лора е програмирана за комуникация на няколко езика, допълват от Община Ловеч, цитира БТА.