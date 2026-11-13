40-годишен, хванат зад волана пиян и след коктейл от наркотици, излезе след ден зад решетките

Взимат му книжката за година и 8 месеца, разделя се окончателно с джипа си и ще изтърпи условна

40-годишният асеновградчанин, хванат да шофира под въздействието на алкохол и след употреба на два вида наркотични вещества, договори условна присъда. Мъжът е бил задържан за 24 часа, след което излязъл на свобода с мярка за неотклонение "подписка", а 10 дни по-късно се изправил пред Районния съд в родния си град, където признал вина и сключил споразумение с прокуратурата.

Както "24 часа" вече писа, на 1 ноември служители на реда отвели 40-годишния водач в местното Районно управление, след като тестът му с дрегер показал 1,63 промила алкохол. Пробата му за употреба на наркотици пък реагирала положително за кокаин и опиати. Още тогава джипът, който управлявал, останал във владение на полицията.

Със сключването на споразумението превозното средство се отнема окончателно в полза на държавата. Условната присъда е 8-месечна с 3 г. изпитателен срок. Към нея се присъединяват и лишаване от право да управлява МПС за срок от година и 8 месеца, както и 260 евро глоба. Мъжът трябва да плати 80 евро разноски по делото.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.