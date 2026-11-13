Доц. Димитър Ганев, "Тренд": Оформят се контурите на опозиционен блок - ПП, ДБ и ГЕРБ

Традиционното противопоставяне между комунизъм и антикомунизъм постепенно отстъпва място на нов политически сблъсък - между либералното и консервативното. В България обаче това разделение има своите особености, като „Прогресивна България" се очертава като културно консервативна формация с ляв уклон, а ПП-ДБ заемат либералното пространство. Това коментира политологът от „Тренд" доц. Димитър Ганев по БНТ.

Според него противопоставянето между комунизъм и антикомунизъм продължава да бъде централен въпрос за определена част от обществото. Доц. Ганев обясни, че и традиционното разделение ляво-дясно вече не е толкова актуално. По думите му през последните 10-15 години все по-ясно се очертава противопоставяне между либерални и консервативни ценности.

У нас отново нещата са наобратно, отбеляза политологът. И припомни, че през 90-те години СДС, макар и дясна политическа сила, е бил носител на идеята за прогрес и промяна, а БСП е била консервативната сила. Според него 36 години по-късно се наблюдава подобен парадокс.

Политологът коментира и обществените нагласи след 10 ноември 1989 г. Според него тогава не е съществувал пълен обществен консенсус, а по-скоро разбиране, че социализмът в тогавашния си вид е фалирал политически и икономически. Доц. Ганев отбеляза, че идеализацията на Запада е започнала много преди демократичните промени. След присъединяването на България към ЕС обаче тази представа постепенно се е променила.

Когато нещо е далеч от теб, всичко изглежда по-идеално, отколкото когато станеш част от него, коментира той.

По думите му след присъединяването на страната ни ЕС преминава през поредица от сътресения - дълговата криза в Гърция, миграционната криза и войната в Украйна. Това е показало, че Европейският съюз не е идеалният образ, който българското общество си е изграждало преди членството. Според него политическите сблъсъци през 90-те години са били значително по-остри, отколкото днес или дори преди пет години.

Въпреки това последните парламентарни и президентски избори са очертали нови полюси на политическо противопоставяне.

От едната страна е „Прогресивна България", а от другата все по-ясно се оформят контурите на опозиционен блок, в който ПП и ДБ заемат все по-силни позиции. Според него ГЕРБ също започва да се движи в тази посока.

Той не изключи възможността предстоящите местни избори да доведат до различни форми на коалиционно взаимодействие между тези политически сили.

Политологът обърна внимание и на международната обстановка, която според него ще продължи да бъде източник на нестабилност. Светът се намира в преход от еднополюсен към двуполюсен или многополюсен модел. В такива периоди има турбуленции, коментира Ганев.

По думите му не бива да се очаква международната ситуация скоро да се нормализира и всичко да се върне към предишното си състояние. Исторически подобни преходи са свързани с трудни времена.

Според него и във вътрешен план няма основания да се очаква бързо успокояване, тъй като страната е изправена пред поредица от проблеми, включително криза в публичните финанси, които не могат да бъдат решени с магическа пръчка.