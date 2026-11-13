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20-годишен с мотор без включени светлини загина, след като се удари в кола на кръстовище в Русе

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

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Катастрофирал мотор. Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)
Катастрофирал мотор. Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)

20-годишен моторист загина, след като се удари в кола на кръстовище в Русе, съобщиха от полицията в града.

Сигнал за инцидента е подаден малко преди 18:20 часа. По първоначална информация мотоциклет, управляван от 20-годишен мъж, се движел по ул. „Стефан Стамболов" в посока бул. „Мидия-Енос", когато се блъснал в лек автомобил, шофиран от 44-годишен, който навлязъл в кръстовището.

Пробата за алкохол и наркотици на 44-годишния шофьор на лекия автомобил са отрицателни. По данни на очевидци мотоциклетът се движел с висока скорост и без включени светлини. Причините за инцидента се изясняват.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Мотоциклетистът е транспортиран в Университетската болница „Канев", където по-късно е починал, съобщава БТА.

От Областната дирекция на МВР в Русе призовават водачите на превозни средства да бъдат внимателни и отговорни на пътя.

Катастрофирал мотор. Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)

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