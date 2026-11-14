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Тежка катастрофа със загинал е затворила пътя край Монтана

Христо Николов

Редактор: Христо Николов

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Един човек загина тази нощ при тежка катастрофа на международния път Е-79, на няколко километра след Монтана, в посока Враца. По първоначална информация камион с ремарке, пътуващ към Монтана, е поднесъл на мокрия път и е ударил два насрещно движещи се буса. На място е загинал шофьорът на първия бус, който е турски гражданин. Водачът на втория бус е откаран в монтанската болница.

Заради катастрофата международният път от и за "Дунав мост" 2 в района на Монтана беше затворен, пише NOVA. Тежкотоварните автомобили изчакваха на място, а леките коли се движеха по обходен маршрут.

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