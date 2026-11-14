Красимир Каракачанов: Това правителство не прави реформи, а трупа напрежение

„Правителството не прави никакви реформи, а вместо да реже разходи там, където всички ще го разберат – от заплатите на депутати, министри и бордовете, то реже парите на най-уязвимите. А всичко това трупа напрежение", каза в студиото на предаването „Денят започва с Георги Любенов" бившият вицепремиер Красимир Каракачанов.

„Съкращения не означава да закриваш свободни щатни бройки, във всички министерства се прави точно това", каза политологът Татяна Буруджиева.

„Реформи се правят през първата година, а седем месеца вече минаха", каза и бившият народен представител Стоян Михалев.

„Преди да удариш картелите, трябва да осигуриш собствено производство. А ние правим така че да уредим едрите зърнари, но не и производителите на прехрана. Като направиш това – осигуриш прехрана, тогава удряй търговските вериги", каза Каракачанов.