Иван Шишков: Как да предупредим за мъгла – тя се вижда

Системата, която сме наследили, се задейства, за да предупреди органите на пътя след обаждане на телефон 112. Това, което ще направим през 2027 г. ще превърне това предупреждение в дигитално. "Как да предупредим водачите за мъгла, като тя мъглата се вижда?" Това каза в студиото на предаването „Денят започва с Георги Любенов" регионалният министър Иван Шишков.

Пътят на мястото на голямата катастрофа с 12 жертви според него изобщо не е било нужно да се обработва, защото в деня на катастрофата на „Тракия" температурата там е била 3 градуса. „В момента, в който обявим зимно поддържане на пътищата, ние ще трябва да почнем да плащаме на фирмите, а вчера беше стигнало 20 градуса. Защо да харчим тези пари?", попита министърът.

Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години, коментира още архитект Иван Шишков.

Министърът определи случилото се на магистрала „Тракия", при което загинаха 12 души, като трагедия, която няма как да остави безразличен нито един човек, независимо от позицията му. Шишков коментира и политическите реакции след трагедията, като заяви, че според него част от политиците, управлявали страната преди, използват случая за атаки срещу настоящата власт.

„Политиците наистина, т.е. част от тези политици, които ни управляваха във времето назад, се опитваха да използват трагедията да атакуват една власт, която е от 6 месеца. За тези 6 месеца ми прави впечатление, че опозицията в момента се опитва да ни вкара в режим да се оправдаваме за грешките на тези, които ни управляваха 15 години. Това ще го кажем много ясно и с факти."

„В момента се коментираше включително за интелигентни системи. От 2016 г. сключен договор, осигурени пари, поръчки обществени, от 2018 г. започната поръчка, от 2020 г. финализирана договора. Очевидно самият продукт, който е произлязъл от договора е бил некачествен и в април месец 2022 г. договор е прекратен. Нас ни няма никъде, нали?"

Шишков направи разграничение между този проект и обществената поръчка за Координационния център за пътна безопасност, която е прекратена от настоящото управление. Той обясни, че причината е подготовката на различен модел за координация, за който вече има решение на Министерския съвет от 10 септември.

„Ние сме прекратили една съвсем друга обществена поръчка или да кажем малко по-различно. Тази, която е за Координационния център за разширяването."

Министърът припомни, че управлението е заявило намерение да създаде ново звено, което да координира работата по пътната безопасност, вместо да продължава с досегашния модел.

„Ние казахме, че точно заради проблемите с пътната безопасност ще направим съвсем друго звено. Има решение на Министерски съвет. Опозицията, ако иска, може да го прочете, да го види. То е от 10 септември. И това решение на Министерски съвет. Ние сме казали, че ще правим съвсем друг начин на това да координираме изобщо пътната безопасност."

Шишков обясни, че новата структура трябва да обедини различни звена, включително това на толсистемата.

„Ние какво трябва да направим. Да дадем едни пари за една обществена поръчка, която после какъвто и продукт да получим, той няма да ни свърши работа, защото успоредно с това ние ще правим друго звено. Говоря за координация. Относно интелигентните системи, които така или иначе ще внедрим в това звено и включително и самото АПИ ще го управлява, защото това е част от пътната безопасност, ние за него правим обществена поръчка, но го правим единствено и само за тези интелигентни системи. Това правим."