Външно предупреди за сериозни проблеми с полетите в САЩ, въпреки че тръгнаха пак

Министерството на външните работи предупреди българските граждани, пътуващи от, до и през Съединените американски щати, че поради мащабен технически срив в телекомуникационната система на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) се наблюдават сериозни затруднения във въздушния трафик. Това се посочва в съобщение от Ситуационния център към МВнР, публикувано на сайта на министерството.

Въпреки че ограниченията за излитане вече са отменени, нормализирането на полетите ще бъде постепенно. През следващите дни се очакват значителни закъснения, отменени полети и промени в разписанията както по вътрешните, така и по международните, включително трансатлантическите линии, обясниха от МВнР.

От ведомството препоръчват на българските граждани да проверяват актуалния статус на своите полети непосредствено преди отпътуване и да следят указанията на съответните авиокомпании.

Федералната авиационна администрация на САЩ разпореди спиране на всички излитания в страната заради проблеми с комуникациите на ръководството на въздушното движение. Спирането на на полетите, продължило четири часа и започнало през вчерашния ден заради проблеми в комуникационните системни на ръководството на въздушното движение, вече е отменено, но се очаква повсмеместните нарушения в разписанието на полетите да продължат, предаде ДПА, цитирана от БТА. Хиляди полети бяха отменени по време на парализата на авиотранспорта, която блокира десетки хиляди хора по американските летища.