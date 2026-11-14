Татяна Дончева: Румен Радев взема решенията, но около него е пълно с хора, които умело манипулират

Безспорно решенията в държавата се вземат от Румен Радев, но около него е пълно с хора, които умело манипулират. Това каза лидерът на „Движение 21" Татяна Дончева в предаването „Денят започва с Георги Любенов" на БНТ.

Дончева посочи и друг управленски риск – прекомерното съсредоточаване на информацията и административната работа в един човек или в малка група.

„Когато съсредоточите целия информационен поток върху един човек или върху много малка група хора, в един момент те изпушват. Просто нямаш физически и психически капацитет това нещо да го смелиш", каза тя.

Тя посочи, че същото се случило и по времето на Жан Виденов, който също настоявал всичко да минава през него. Тогава прекалено много процеси са минавали през премиера, докато той не е рухнал физически и психически.

Шест месеца след началото на управлението има много разочаровани хора, назначени са твърде много неподготвени кадри, а държавната администрация има нужда от сериозна промяна, коментира още тя.

Тя посочи резултата от първия тур на президентските избори като ориентир за обществените очаквания. По думите ѝ много хора са имали големи надежди, но вече са разочаровани. Тя уточни, че лично не е имала очаквания и затова не е разочарована. Като втори проблем тя посочи назначенията в управлението.

„Второ, твърде много неможачи, назначени в управлението във всички сфери. Много малко са местата, където референциите на хората от съответната гилдия, от съответния бранш, казват добри думи, дават още надежда", заяви Дончева.

Третата ѝ забележка беше свързана с отношението на управляващите към опозицията. Дончева призова министрите да не отделят толкова внимание на критиките, а да говорят за конкретните проблеми и предложенията си за решаването им.

„Не се занимавайте толкова с опозицията. Опозицията това ѝ е работата - тя ще ви намира кусури, ще спори. И в много случаи няма да бъде права. Но оставете ефекта от това, че тя не е права, а говорете по същество. Говорете за това, което е проблем и за вашето предложение за решението", каза тя.

По повод резултатът от президентския вот Дончева посочи, че демократичната общност се е мобилизирала силно, но резултатът е показал ограниченото ѝ влияние извън София. Според Дончева хората в малките населени места и производителите на земеделска продукция имат различен поглед към икономическите отношения от този на градската публика в София.

„Гюров и Кандев не бяха добра кандидатура на умнокрасивата общност. Ако това е единствената им възможност, а те да извадят консенсусна двойка, значи те нямат шансове", заяви Дончева.