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Трима души са загинали, 17 са ранени при катастрофи за изминалото денонощие

Димчо Райков

Редактор: Димчо Райков

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Линейка Снимка: Снимка: Архив

Трима души са загинали, а 17 са ранени при 15 катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София са регистрирани 27 леки произшествия, без загинали и пострадали.

От началото на месеца са загинали 24 души, а 302-ма са ранени при 206 катастрофи.

От началото на годината при 5982 пътни инцидента 439 души са загубили живота си, а 7454 са ранени. В сравнение с данните за същия период на 2025 г. се отчитат 53 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година, показва черната статистика.

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