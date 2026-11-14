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Задържан е унгарският шофьор на камиона, причинил катастрофата със загинал край Монтана

Камелия Александрова

Редактор: Камелия Александрова

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Полиция
Полиция Снимка: Дима Максимова

Задържах е унгарският шофьор на камиона, предизвикал катастрофата със загинал край Монтана в петък вечер. 

Това съобщи директорът на ОДМВР - Монтана комисар Мариян Божинов. 

Тежката катастрофа е станала към 23 часа, при която камион с ремарке поднесъл по мокрия асфалт заради спукана гума и навлязъл в насрещното, където ударил два товарни буса.

При инцидента загина шофьор с двойно гражданство.

Загиналият шофьор е шофирал първия ударен бус. Шофьорът на втория бус е откаран в болница, той е без опасност за живота. 

Тежкотоварният камион с ремаркето се е движел в посока от Враца към Монтана и Дунав мост 2 при Видин-Калафат, а микробусите са пътували в обратна посока.

Микробусите са с турска регистрация. Загиналият е мъж на 35 години от Тополовград, който има двойно гражданство – българско и турско. Пострадалият е на 38 години и е турски гражданин, уточни директорът на полицията в Монтана.

Шофьорът на унгарския камион е задържан за 24 часа с полицейска заповед в Районното управление на МВР в Монтана. Предстоят различни експертизи, които да установят с каква скорост се е движел всеки от участниците в катастрофата и защо се е стигнало да трагичния инцидент, посочи Божинов.

Полиция

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