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Намериха коте с отрязани опашка и лапи в Карлово

Мая Вакрилова

Редактор: Мая Вакрилова

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Котка СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Котка СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

"И в Карлово някои родители не са си свършили работата и отглеждат изроди", написа жена в социалните мрежи

Котка е намерена с отрязани лапи и опашка тази сутрин в Карлово близо до автобусна спирка. За бруталното посегателство разказва Деляна Райкова в местната група на подбалканския град.

"И в Карлово някои родители не са си свършили работата и отглеждат изроди. Някой ден и техните ръце и крака ще бъдат отрязани", написа тя във Фейсбук. И пита как при наличието на камери наоколо, никой не предприема действия, за да намери извършителите на поредното посегателство върху животни.

Поста предизвика куп възмущения. Карловци съобщават и за друго намерено коте близо до джамията в центъра, което е било убито.

"Ужас! Що за извратен ум може да извърши такава жестокост", пише друга карловка под поста.

Случаят в Карлово е поредното посегателство върху животни. На 1 ноември в София мъж уби йоркширския териер на име Кнопа. Към момента той е задържан.

Котка СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

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