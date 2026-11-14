Намериха коте с отрязани опашка и лапи в Карлово

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"И в Карлово някои родители не са си свършили работата и отглеждат изроди", написа жена в социалните мрежи

Котка е намерена с отрязани лапи и опашка тази сутрин в Карлово близо до автобусна спирка. За бруталното посегателство разказва Деляна Райкова в местната група на подбалканския град.

"И в Карлово някои родители не са си свършили работата и отглеждат изроди. Някой ден и техните ръце и крака ще бъдат отрязани", написа тя във Фейсбук. И пита как при наличието на камери наоколо, никой не предприема действия, за да намери извършителите на поредното посегателство върху животни.

Поста предизвика куп възмущения. Карловци съобщават и за друго намерено коте близо до джамията в центъра, което е било убито.

"Ужас! Що за извратен ум може да извърши такава жестокост", пише друга карловка под поста.

Случаят в Карлово е поредното посегателство върху животни. На 1 ноември в София мъж уби йоркширския териер на име Кнопа. Към момента той е задържан.