ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крал Чарлз Трети се пошегува за рождения си ден с ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Ясни са секциите за избор на следователи за ВСС на 21 ноември

Димчо Райков

Редактор: Димчо Райков

1352
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Гласуването за членове на ВСС от следователите ще се проведе на 21 ноември.
Гласуването за членове на ВСС от следователите ще се проведе на 21 ноември.

Общото събрание на следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет избра членове на избирателните секции в страната и техни резервни членове. Секциите се състоят от трима редовни и трима резервни членове.

За редовни членове на секция №1– София бяха избрани следователите Силвия Танева, Иван Делчев и Тихомир Николов. За резервни членове бяха избрани следователите Светлина Малинова, Галя Николова и Георги Ставрев.

За редовни членове на секция №2 – Пловдив бяха избрани следователите Десислава Ангелова, Иван Петров и Димитър Ралев. За резервни членове бяха избрани следователите Красимира Ипократова, Радостина Цанева и Станислава Мартинова-Казакова.

За редовни членове на секция №3 – Велико Търново бяха избрани следователите Венцислава Ангелова, Виктор Георгиев и Теменужка Атанасова. За резервни членове бяха избрани следователите Бижо Бижев, Тодор Горанов и Детелина Костадинова.

За редовни членове на секция №4 – Варна бяха избрани следователите Калин Владимиров, Маргарита Колева и Стела Петрова. За резервни членове бяха избрани следователите Илия Илиев, Петя Петкова и Диана Господинова.

За редовни членове на секция №5 – Бургас бяха избрани следователите Пенка Андреева, Теодор Багрев и Иван Енев. За резервни членове бяха избрани следователите Кремена Стайкова, Вълчо Иванов и Георги Тигъров.

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (21 ноември) магистратите ще гласуват кои от номинираните следователи да влязат в състава на новия ВСС.

Гласуването за членове на ВСС от следователите ще се проведе на 21 ноември.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа