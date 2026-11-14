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Кандидат за член на ВСС иска ревизията му

Димчо Райков

Редактор: Димчо Райков

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Бойко Атанасов на поредното изслушване във ВСС за шефски пост.
Бойко Атанасов на поредното изслушване във ВСС за шефски пост.

Преглед на работата на досегашния състав на съвета и промени в правилата за провеждане на конкурсите за магистрати предлага кандидатът за член на Висшия съдебен съвет Бойко Атанасов, следовател в Софийската градска прокуратура. Той беше изслушан пред Общото събрание на следователите за избор на член на Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота.

Атанасов е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград. Има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2002 до 2009 г. е следовател в Столичната следствена служба, а от 8 май 2009 г. работи в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Бойко Атанасов на поредното изслушване във ВСС за шефски пост.

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