Кандидат за член на ВСС иска ревизията му

Преглед на работата на досегашния състав на съвета и промени в правилата за провеждане на конкурсите за магистрати предлага кандидатът за член на Висшия съдебен съвет Бойко Атанасов, следовател в Софийската градска прокуратура. Той беше изслушан пред Общото събрание на следователите за избор на член на Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота.

Атанасов е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград. Има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2002 до 2009 г. е следовател в Столичната следствена служба, а от 8 май 2009 г. работи в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.