Всички училища в София ще гледат филма за Чернобил "Хроники за неудобната истина"

По инициатива на кмета Васил Терзиев Столична община ще предостави безплатно на всички училища на територията на София документалния филм за Чернобил „Хроники за неудобната истина", съобщиха от Общината.

Екипът на филма го предоставя безвъзмездно за прожекции пред учениците. Първата прожекция ще се проведе на 18 ноември от 12:30 ч. в 18. СУ „Уилям Гладстон". На училищата, които проявят интерес, ще бъдат предоставени и документалните филми „Моралът е доброто", посветен на живота на Кристиян Таков, и „Милен", посветен на журналиста Милен Цветков.

Целта на инициативата е да запознае младите хора с важни събития от близкото минало и да насърчи разговорите за историческата памет, гражданската отговорност и значението на истината. Още с обявяването си тя предизвика интерес сред столичните училища, посочиха от администрацията, цитирана от БТА.

„Истината трябва да бъде казвана и показвана, независимо колко неудобна е тя и за кого е неудобна. Историческата памет е обща отговорност и всяка институция има своята роля в това важните истории да достигат до младите хора. Подобни инициативи заслужават подкрепа и ангажираност, защото познаването на миналото ни помага да не повтаряме неговите грешки", заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран в прессъобщението.

Филмът „Хроники за неудобната истина" разказва за реакцията на българските власти след аварията в Чернобил през 1986 г. и за премълчаната информация относно последиците за населението. Историята поставя въпроси, които остават актуални и днес - за доверието в институциите, свободата на информацията и отговорността на хората, които вземат решения, посочиха от СО.

Столична община насърчава училищните директори и учителите да организират прожекции в часовете по гражданско образование или в друг подходящ за учениците формат. Филмът може да бъде отправна точка за дискусии, в които младите хора да задават въпроси, да формират собствена позиция и да осмислят връзката между историческите събития и съвременния свят.

С инициативата Общината иска да доближи до учениците работата на съвременните будители – хората, които разказват важни истории, съхраняват историческата памет, поставят неудобни въпроси и отстояват правото на обществото да знае истината.

„Хроники за неудобната истина" е създаден от експерта по ядрена безопасност Атанас Кръстанов и режисьора Калоян Николов. Филмът беше представен през април тази година на международна конференция в Нов български университет, посветена на 40-ата годишнина от аварията в Чернобил.