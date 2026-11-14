ГЕРБ за коригирания от Standard & Poor's рейтинг: "Прогресивна България" само ни губи времето (Видео)

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Оценката на Standard & Poor's ще е прекрасен фундамент за дебата следващата седмица по първото гласуване на бюджета. Изборите за съжаление са предначертани. Управлението не успява да адресира нито един от проблемите, които нашето общество среща и, за съжаление, ни губи времето.

Това заяви Владислав Горанов от ГЕРБ на брифинг в централата на партията. Изявлението е по повод новината от по-рано днес, че международната рейтингова агенция Standard & Poor's (S&P) свали перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от позитивна на стабилна.

Основната причина са т. нар. двойни дефицити, тоест не само бюджетният дефицит, но и свързаният донякъде с него влошаващ се търговски дефицит.

Агенцията е притеснена, че българската икономика прегрява заради слабия износ и силния внос, движен от ръста в потреблението, което практически означава, че България финансира света и парите ѝ изтичат навън.

"Този двоен дефицит за нашата икономика означава едно - взимаме заеми, потребяваме и финансираме останалия свят чрез превишението на вноса над износа. Това нямаше да е толкова драматично, ако нямахме абсолютно мнозинство на едно управление, което имаше претенциите, че знае къде отива", каза още Горанов.

По думите му в началото от ГЕРБ като конструктивна опозиция са дали времеви кредит на управляващите.

"Да, не всички фактори са вътрешни, но сегашното правителство освен, че допуска огромни комуникационни дефицити, не смее да инвестира и част от спадащия си рейтинг в това да промени нещата към по-добро", заяви той.

Според бившата финансова министърка Теменужка Петкова Standard & Poor's дава много ясна заявка на българското правителство, че кредитният рейтинг на страната ни може да бъде понижен, ако не се приемат мерки за бюджетна консолидация.

"Ако направим един бърз преглед на консолидираната фискална програма в проектозакона за държавния бюджет ще видим, че такава консолидация няма", заяви тя.

"Управляващите през последните месеци ги чуваме да говорят единствено за това как предишните управляващи са прилагали определени счетоводни трикове. Ние с голяма степен на увереност може да кажем, че този проектозакон за бюджет представлява една бюджетна илюзия", каза още Петкова.

По думите ѝ няма реално намаляване на разходите, няма извършени реформи, а единственото перо, в което има намаляване на разходите са капиталовите разходи.

"Те намаляват по естествени причини, тъй като планът за възстановяване и устойчивост приключи и съответно и капиталовите разходи е естествено да намалеят", обясни тя.

"Надявам се правителството на господин Радев да не прояви традиционната си арогантност и високомерие и наистина да се запознае много сериозно с оценката на Standard & Poor's", препоръча бившата финансова министърка.

Според нея трябва да се предприемат необходимите действия, за да не въвлекат страната в допълнителни финансови кризи.

"Един от най-сериозните недостатъци на това правителство е именно невъзможността да комуникира, неговата арогантност и неговото високомерие. Управляващите ни убеждаваха колко хубави са промените в закона за личните асистенти, но след като видяха реакцията на опозицията и обществото, веднага дадоха заден", припомни тя.