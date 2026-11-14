Зверската катастрофа на "Тракия" взе още една жертва, загиналите вече са 13

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Зверската катастрофа на "Тракия" от 10 ноември взе още една жертва.

В болница "Дева Мария" в Бургас е починал 42-годишен мъж от Елхово, въпреки усилията на лекарите.

Той е бил в критично състояние, с тежки травми, несъвместими с живота, пише БНТ.

Медицинските екипи са положили всички усилия да го спасят, но въпреки предприетото лечение мъжът е издъхнал.

Така жертвите на трагичната верижна катастрофа стават 13. Инцидентът стана рано сутринта на 10 ноември край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол.

Заради гъстата мъгла в платното за Бургас един след друг се удрят камиони, автобуси и леки коли - общо 63 превозни средства.

Секунди по-късно верижна катастрофа става и в платното към София, където шофьори се заглеждат в инцидента в насрещното и предизвикват втори такъв.

На 10 ноември на място загинаха 11 души, всичките са пътували в платното за София. Два дни по-късно стана ясно, че животът си е загубил 50-годишен мъж, който е бил настанен в сливенска болница.

Разследването на тежкия инцидент продължава. Все още се събира необходимата документация за назначаването на пътностроителната и автотехническата експертиза. Преди автотехническата ще бъдат извършени и няколко технически експертизи, чрез които да бъде извлечена информация от различни носители.