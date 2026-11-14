Двуетажен карусел е сред новите атракции на коледните базари в Пловдив

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Празничните къщички ще предложат ароматно греяно вино, горещ шоколад, традиционни български ястия

Двуетажен карусел, който ще бъде представен за първи път в България, е сред тазгодишните атракции на "Коледа в Пловдив", съобщиха от общината. Базарите отварят на 20 ноември и ще затворят на 3 януари.

Със своите фигури, богата украса и стотици светлини той ще допринесе за празничната атмосфера и ще предложи незабравимо преживяване на посетителите на града.

Друга нова атракция ще бъде специалната пързалка за спускане с шейни, която ще даде възможност за зимни забавления и адреналин в центъра на града, без да е необходим сняг. Голямата въртяща се коледна елха, която се превърна в една от любимите атракции на миналогодишното издание, също се завръща, за да зарадва най-малките посетители и техните семейства.

Празничните къщички ще предложат разнообразие от кулинарни изкушения - ароматно греяно вино, горещ шоколад, традиционни български ястия и специалитети от различни европейски кухни.

Програмата предвижда още повече творчески занимания за деца - писане на писма до Дядо Коледа, изработване на коледни картички, украси и подаръци. Очаква се и гостуването на Музея на хляба на 6 декември - Никулден.

Всяка събота посетителите ще могат да се насладят на голям концерт с популярни български изпълнители. През целия период ще има още музикални събития, сценични спектакли и празнични изненади.