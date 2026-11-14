Квартал "Изток" се радва, че ремонтът на парното напредва

Ремонтите на Топлофикация напредват. Дано няма пострадали, но не съчувствам на фирмата.

Това е написала във фейсбук групата "Квартал "Изток" София" неин потребител. Снимката показва изкопни работи покрай блоковете, които очевидно се извършват в средата на ноември. Най-интересното е, че една от машините е пропаднала и в момента на снимането се извършват дейности по изтеглянето й.

"Изток" и части от "Дианабад" са без студена вода още от август, имали са малко отопление в началото на отоплителния сезон, но сега там отново се извършват ремонти и парното е спряно.