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Квартал "Изток" се радва, че ремонтът на парното напредва

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Кадър: Фейсбук
Кадър: Фейсбук

Ремонтите на Топлофикация напредват. Дано няма пострадали, но не съчувствам на фирмата.

Това е написала във фейсбук групата "Квартал "Изток" София" неин потребител. Снимката показва изкопни работи покрай блоковете, които очевидно се извършват в средата на ноември. Най-интересното е, че една от машините е пропаднала и в момента на снимането се извършват дейности по изтеглянето й. 

"Изток" и части от "Дианабад" са без студена вода още от август, имали са малко отопление в началото на отоплителния сезон, но сега там отново се извършват ремонти и парното е спряно. 

Кадър: Фейсбук

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