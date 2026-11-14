Ивет, осъдена на 17 г. за убийството на баба си, актрисата Виолета Донева, вече е на свобода

Срещу гаранция от 20 000 евро свалиха електронната й гривна

Стайкова вече категорично отрича да има нещо общо с кървавото клане

Четири години след убийството на актрисата Виолета Донева нейната внучка Ивет Стайкова e освободена срещу парична гаранция от 20 хиляди евро. Това научи "България Днес" от два независими източника, като един от тях е Софийският градски съд.

След като бившата наркозависима изкара доста време зад решетките, а след това бе и под домашен арест, вече се разхожда съвсем свободно и спокойно навън. Единствено не може да напуска страната, защото има такава забрана.

"В края на септември гривната на Ивет е премахната, след като е изменена мярката й за неотклонение. От домашен арест на парична гаранция в размер на 20 хиляди евро. Съдът е сметнал, че тази мярка вече не е нужна, тъй като Стайкова не може да попречи на разследването - делото от доста време е в ход в Софийския градски съд, а и няма опасност да се укрие", споделят наши източници от Софийския градски съд. Виолета Донева е убита на 19 октомври 2022 г.

22-годишната Ивет е осъдена на 17 години затвор на първа инстанция за това, че е наръгала баба си с нож цели 54 пъти по цялото тяло. Тя отрича деянието. Твърди, че не помни нищо, а днес проблемите с дрогата са зад гърба й и е напълно чиста. Делото на следваща инстанция не е приключило, но въпреки това още в края на септември магистратите махат проследяващата гривна от крака й, а Ивет получава правото да излиза навън, където и когато пожелае.

Вечерта на 19 октомври 2022 г. Ивет и Виолета Донева са сами в жилището на възрастната актриса. Според обвинението Ивет грабва кухненски нож с дължина на острието 12 см и нанася 54 прободно-порезни рани в тялото на баба си, 6 от които засягат жизненоважни органи. Трупът на 79-годишната актриса е открит три дни по-късно след сигнал на нейни съседи.

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