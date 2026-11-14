Пловдивският митрополит Николай освети новия храм „Света Троица" в село Драгор

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Новопостроеният православен храм „Света Троица" в пазарджишкото село Драгор беше осветен днес от Пловдивския митрополит Николай.

Тържественото богослужение се състоя на Рождественски заговезни и събра десетки жители на селото, гости и представители на местната и държавната власт.

На Съборната архиерейска света литургия присъстваха кметът на село Драгор Георги Търлев, областният управител Борислав Богословов, народният представител Милен Трифонов, кметът на община Пазарджик Петър Куленски, председателят на Общинския съвет Десислава Тодорова, общински съветници, кметове на населени места от региона и много миряни.

В своето обръщение митрополит Николай пожела на жителите на Драгор новият храм да бъде място на вяра, молитва, духовна утеха и единение.

Той подчерта значението на Божия дом за живота на местната общност.

Църквата впечатлява със своята красива архитектура, просторен интериор, изящен иконостас и стенописна украса, пресъздаваща традициите на православното изкуство.

До този момент жителите на Драгор са посещавали богослужения в храмове в Пазарджик и съседното село Ивайло, а водосвети са били извършвани в училищния двор.

Идеята за изграждането на собствен православен храм в селото възниква преди около 25 години. Първата копка е направена през 2002 г., а строителството е подновено през 2015 г.

С освещаването на „Света Троица" се сбъдва дългогодишната мечта на поколения драгорци. Селото вече има свой православен храм – духовен дом, който ще събира хората в празнични и трудни моменти и ще съхранява вярата, традициите и общността.