Хванаха двама младежи във Враца с 30 грама дрога

Двама мъже от с. Люти брод и гр. Мездра са задържани, заради притежание на различни наркотици с общо тегло над 30 грама, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Враца. Младежите на възраст 25 и 26 години били в стая в хотел, а при задържането им на маса в нея имало бели линии.

При последвалите процесуално-следствени действия е намерен и иззет прозрачен полиетиленов плик с бучки от пресовано бяло прахообразно вещество, с тегло около 10 грама, което задържаните са определили като амфетамин. Иззети са и два прозрачни полиетиленови плика със суха зелена листна маса с общо тегло 20 грама.

По случая в Районното управление на МВР – Враца е образувано досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор, а младежите са задържани за срок до 24 часа в Районното управление, пише БТА.

Според отчета на областната дирекция на полицията през октомври на територията на областта са регистрирани общо 15 престъпления, свързани с наркотици. От тях едно е разкрито, а по останалите работата продължава.