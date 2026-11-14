В Добричко се разполагат снегозащитни съоръжения по пътните артерии

Област Добрич е подготвена за зимния сезон, като общините, службите и институциите, ангажирани с реакцията при усложнена зимна обстановка, разполагат с необходимата техника и материали,. съобщи областният управител Руслан Томов.В началото на ноември той е назначил комисия, която да извърши преглед в общините и да установи готовността им за зимата. Проверява се наличието на специализирана техника, подготовката на водачите и количествата абразивни материали.

Областният управител уточни, че Областното пътно управление в Добрич е в готовност. В момента се разполагат снегозащитни съоръжения по пътните артерии, определени като критични и с риск от снегонавявания.

Очаква се скоро да започне и процедурата по полагане на пътна маркировка по направленията за Балчик и село Долина. Областният управител съобщи, че до него са постъпили множество сигнали и жалби за липсващата маркировка. По думите му Областното пътно управление е изпратило задание до агенция „Пътна инфраструктура" и се очаква то да бъде подписано в кратки срокове.