Илхан Кючюк: Изкуственият интелект трябва да бъде двигател на развитие, а не източник на нови неравенства

„Технологичният напредък сам по себе си не гарантира обществено-социален напредък. За да се превърне изкуственият интелект в двигател на развитие, той трябва да се използва отговорно, прозрачно и при зачитане на основните права и демократични принципи. Нашата споделена отговорност е да гарантираме, че тази трансформация ще бъде не само иновативна, но и справедлива; не само ефективна, но и демократична и ориентирана към човека“. Това заяви евродепутатът от "Обнови Европа" Илхан Кючюк по време на конференцията „Изкуственият интелект: Трансформация на образованието и пазара на труда“.

Събитието се организира от Илхан Кючюк в сътрудничество с ректора на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова. Конференцията събра представители на академичните среди, държавните институции, бизнеса, технологичния сектор и медиите. По време на откриването Илхан Кючюк постави акцент върху необходимостта от отговорно управление на технологичната трансформация, защитата на основните права и подготовката на хората за промените в образованието и пазара на труда.

"Когато изкуственият интелект причинява вреди, нарушава права или допринася за разпространението на дезинформация, отговорността не може просто да изчезне зад алгоритъм", подчерта евродепутатът от "Обнови Европа" Илхан Кючюк.

Програмата включваше два дискусионни панела, в рамките на които водещи експерти от академичните среди, държавните институции, технологичния сектор, футуролози и представители на браншови организации обсъдиха възможностите и предизвикателствата, свързани с навлизането на изкуствения интелект, бъдещето на образованието и трансформацията на професиите. Конференцията завърши с дискусия, която предостави възможност за обсъждане на темата с аудиторията, споделяне на експертни гледни точки и очертаване на перспективи за устойчиво партньорство между образователните институции, бизнеса и държавата с цел успешната адаптация на България към дигиталната епоха.