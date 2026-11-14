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Млади хора в Добрич събират кулинарни рецепти за „...

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Млади хора в Добрич събират кулинарни рецепти за „Гозби от стари времена"

Дияна Райнова

Дияна Райнова

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Първата среща се проведе тази седмица в Дома за стари хора в Добрич.
Първата среща се проведе тази седмица в Дома за стари хора в Добрич.

Инициативата на Младежкия център в Добрич „Гозби от стари времена" среща млади хора с възрастни жители на града, за да бъдат съхранени позабравени рецепти и спомени за традиционните ястия от региона.

Първата среща се проведе тази седмица в Дома за стари хора в Добрич. Там младежите разговаряха с обитателите на дома, които споделиха свои спомени за храната от миналото и разказаха за ястия, приготвяни с продукти от градината и по рецепти, предавани от поколение на поколение.

По време на срещата младежите записваха рецептите и научиха повече за начина на приготвяне на традиционните гозби. Разговорите върнаха възрастните хора към спомени за семейния дом, празничните трапези и времето, когато храната се приготвяла бавно и с грижа.

Скоро предстои и следващата спирка от кулинарното пътешествие „Гозби от стари времена".

Дейността се реализира от Младежкия център по проект „Ключ към развитие" по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България (2026–2028) на Министерството на младежта и спорта.

Първата среща се проведе тази седмица в Дома за стари хора в Добрич.

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