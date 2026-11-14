Николай Нанков: Инхаусът на Шишков за доставка на мантинели е безумен

Депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков за пореден път атакува настоящия такъв Иван Шишков.

"Както Петко Бочаров казваше навремето: "Да, ама не!", така и по темата с безумния инхаус на Шишков и цената на мантинелите му "грешката" се оказа вярна.

Само привидно инхаусът на Шишков е по-евтин. Всъщност оскъпяването при следвания от него подход ще е от над 30% средно за 5 годишния период и почти 40% в края на 5тата година", написа Нанков във Фейсбук. И продължи в поста си в социалната мрежа:

"Обяснявам защо - инхаусът на Шишков реално е само за доставка на мантинели за една година. А прекратената поръчка беше за доставка и монтаж за 5 години и в общата й стойност видно е калкулиран инфлационен коефициент от по 5% на годишна база.

Нещо повече - от 90 млн. евро по инхауса на Шишков - 89,325 млн. евро (99,25 %) са за доставка, а само 675 хил. евро (0,75 %) са за монтаж. Абсолютен нонсенс - монтажът е средно 27% от целия обем работа. Т.е. ако приемем, че сега на пръв поглед има символично намаление на цената от 8 % спрямо прекратената поръчка (не обещаните от Шишков 17 %), то, включвайки реалната цена на разходите за монтажа и годишната инфлация, в края на периода (през петата година) оскъпяването ще е почти 40%.

При това въобще без да се засяга темата със законосъобразността, прозрачността и т.н.

Защото превъзлагането на 99,25% от обема дейности на поръчката е безобразно погазване на ЗОП. А и монтажът ще се възлага / извършва в допълнение над тази сума"...