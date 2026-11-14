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Събраха и извозиха 83 тона листа и зелени отпадъци в София за последните 2 дни

Любомир Серафимов

Редактор: Любомир Серафимов

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Близо 83 тона листа и зелени отпадъци са събрани и извозени в София за последните два дни. Снимки Столична община
Близо 83 тона листа и зелени отпадъци са събрани и извозени в София за последните два дни. Снимки Столична община

Дейностите продължават активно във всички райони на столицата

Близо 83 тона листа и зелени отпадъци са събрани и извозени в София за последните два дни, съобщиха от Столична община. Метенето на улиците продължава въпреки дъждовното време, паралелно с дейностите по сметосъбиране и проверките за проводимостта на дъждоприемните шахти.

Екипите по чистота, по възлагане на Столичния инспекторат почистват уличните платна, тротоарите и споделените пространства. Събраните листа и зелени отпадъци се извозват до Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров, където се преработват и от тях се произвежда компост.

Проверките за проводимостта на дъждоприемните шахти, както и плановата профилактика продължават, като се следи за натрупване на листа и други замърсявания около решетките, които могат да възпрепятстват оттичането на дъждовните води.

Паралелно с почистването на листата във всички райони сметосъбирането и сметоизвозването продължават по график, както и събирането и извозването на едрогабаритни отпадъци.

Дежурните екипи на Столичния инспекторат остават на терен, извършват обходи и следят за качественото изпълнение на възложените дейности. Работата продължава активно, като при необходимост се възлагат допълнителни дейности по почистване.

Близо 83 тона листа и зелени отпадъци са събрани и извозени в София за последните два дни. Снимки Столична община

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