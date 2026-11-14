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Трус с магнитуд 3,2 е регистриран с епицентър между смолянските села Виево и Кутела

Димитър Мартинов

Редактор: Димитър Мартинов

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Земетресение с магнитуд 3,2 разтърси Смолян.
Земетресение с магнитуд 3,2 разтърси Смолян. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на община Смолян, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Епицентърът е между селата Виево и Кутела. Трусът бе усетен и в Смолян.

Кметът на село Виево Венко Палчев съобщи за БТА, че жителите са усетили два труса през интервал от около десет минути. Първият е бил по-слаб, а вторият – значително по-силен. По думите му земетресението е било с хоризонтално движение.

Засега няма постъпили сигнали за нанесени материални щети, посочи Палчев. Той допълни, че преди около две-три седмици в селото също е бил усетен слаб земен трус.

Кметът на съседното село Кутела Севдалина Маркова съобщи пред БТА, че земетресението е предизвикало силно безпокойство сред жителите.

„Беше много сериозно. На два пъти ни удари земетресение. Хората са уплашени“, каза Маркова. По думите ѝ жителите са излезли от домовете си и в момента се намират на улицата.

Земетресение с магнитуд 3,2 разтърси Смолян.

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