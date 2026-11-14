Стефан Тафров: България фактически не подкрепя декларацията от Дъблин

България фактически не подкрепя декларацията от Дъблин заради резервите, изразени от премиера Румен Радев към нейния преамбюл. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Стефан Тафров в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

„Много е важно правителството да публикува пълния текст на възраженията на българския министър-председател срещу преамбюла. Той твърди, че те са приложени, че са протоколирани. Значи такъв текст има и затова е много важно да се знае какво точно иска да се промени в преамбюла българският министър-председател", коментира Тафров.

Бившият дипломат посочи, че в преамбюла на декларацията се говори за руската агресия срещу Украйна, хибридните кампании на Москва и опитите ѝ да подкопае подкрепата за Киев. Според него тези формулировки са част от политическата основа на документа.

Той припомни, че според член 24 от Конституцията българската външна политика трябва да се основава на международното право.

Тафров подчерта, че обществеността все още не знае какво точно е поискал българският премиер да бъде променено. Той отбеляза, че на сайта на френското президентство, което е инициатор на декларацията, не се споменават български резерви.

Според Тафров декларацията е дипломатически успех на Франция и на президента Еманюел Макрон, тъй като около текста са се обединили 39 държави.

На въпрос дали България подкрепя целия документ, след като премиерът е заявил подкрепа за декларацията, но е изразил резерви към преамбюла, Тафров отговори отрицателно.

„На практика не. И съвсем неслучайно световните агенции съобщиха, че България не подкрепя декларацията, по много проста причина. Преамбюлът в един текст, в една политическа декларация като този, е мястото, където са заложени основните принципи и подходът, около който се обединяват страните", обясни той.

По думите му, когато една държава не приема основата на документа, трудно може да заяви, че подкрепя останалата му част.

Бившият заместник-министър на външните работи коментира и възможната тристранна среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин. Според него от нея не може да се очаква съществен резултат.

Тафров посочи, че Русия трябва да поеме отговорност за разрушенията в Украйна и да плати за причинените щети, без да се забравят човешките жертви. По думите му обсъжданите варианти за териториални отстъпки са спекулации. Той припомни, че според изявленията на украинския президент Володимир Зеленски подобно решение може да бъде подложено на референдум, тъй като нито държавният глава, нито парламентът имат правомощия еднолично да го вземат.

По отношение на предстоящата среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай Тафров заяви, че очаква тя да бъде по-скоро символична.

„Нищо не очаквам. Защото това ще бъде една снимка, в която Путин и Тръмп, които губят, впрочем", коментира дипломатът.

Според него американският президент е политически отслабен след загубата на изборите за Конгрес, а Владимир Путин не успява да постигне целите си във войната срещу Украйна.

„Путин не само не печели войната в Украйна. Все повече фронтовата линия се стабилизира, украинците си връщат територии и вече са в състояние, имат военните възможности, дроновете да удрят в дълбочина руската територия", каза Тафров.

По думите му от тримата лидери най-стабилна позиция има китайският президент Си Дзинпин. Тафров смята, че Пекин се възползва от отслабването на Москва и постепенно превръща Русия в свой васал.

„Това няма да бъде нова Ялта, както се твърди. И изобщо в Ялта се срещнаха бъдещи победители. Тук няма победители", заяви дипломатът.

Той обясни, че за подобно историческо споразумение е необходимо участниците да имат ясна позиция на победители. Според него Тръмп е политически отслабен, а Путин губи във военно, икономическо и морално отношение.

Тафров допусна, че на срещата може да бъде обсъдено и ядреното разоръжаване. По думите му обаче Китай няма особен интерес от подобни разговори, тъй като в момента увеличава ядрения си потенциал.

„Китай е ядрена сила, но неговият ядрен потенциал е по-малък от този на Русия и на Съединените щати. Така че Китай няма интерес за задълбочаване на тези разговори", коментира той.

Според Тафров срещата между Тръмп, Путин и Си Дзинпин едва ли ще доведе до съществена промяна в международната обстановка.