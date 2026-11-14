Ботьо Ботев: Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов може да е физическият извършител

Вторият задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив може да е физическият извършител на престъплението, а Славчо Мегеров да е организаторът. Такова предположение направи криминалистът Ботьо Ботев, който коментира случая и неизяснените обстоятелства около разстрела в ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

„Може би вторият задържан дори той е убиецът. Като се направи съпоставка на времето и на нещата, които са, вероятно той е стрелецът. Отделен е въпросът къде е бил Славчо в този момент. Той е организаторът, той е подбудителят, под негов диктат е извършено всичко това", заяви Ботев.

„Много нереални неща има в това, което се заявява към момента, защото все още са неясни нещата. Още вечерта, когато се появи информация за случая, имаше много странни обстоятелства. Първо, имаше един човек, който още същата вечер се показа, движеше се и се изтегляше от мястото на произшествието. Той в никакъв случай не отговаряше на описанието на заподозрения Мегеров", заяви криминалистът.

„Имаше информация, че някакъв човек на петия етаж е стоял и е чакал там. Предполагам, че той е бил част от тази информация. Този човек вероятно не е бил Славчо, тъй като той е прекалено добре познат като физиономия и телосложение на дамата, която е била там – приятелката на Илиян Филипов", коментира още Ботев.

По думите му остават неизяснени и обстоятелствата около човек, който се е намирал в сградата и е предизвикал съмнения у жената. Споменавало се е дори, че е държал пистолет.

Криминалистът коментира и отношенията между убития бизнесмен и Славчо Мегеров, като определи близките им контакти като необясними предвид криминалното минало на задържания.

Ботев коментира и убийството на Слави Бинев. Според него това престъпление не представлява особено голям интерес от криминогенна гледна точка, а случаят е по-скоро елементарен.

„Той беше малко странен в това време, когато се раждаше организираната престъпност. Опитваше се да не одобрява онова, което ставаше, но поддържаше комуникации и контакти. В някои аспекти на действията и поведението си търсеше място, където да продължи онова, което имаше предвид по отношение на бизнеса и връзките с зараждащата се тогава организирана престъпност", коментира криминалистът.

По отношение на самото убийство Ботев заяви, че не вижда сложен криминален казус. Според него извършителят е бил задържан, а работата на разследващите е била добре свършена.

Бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян през септември. Доскоро единственият задържан по случая беше Славчо Мегеров, арестуван в София часове след убийството. Преди дни беше задържан и втори заподозрян – Атанас Дечев, известен с прякора Джеки.