Община Берковица: Движете се с повишено внимание и съобразена скорост през "Петрохан"

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Движете се с повишено внимание и съобразена скорост през "Петрохан", това предупредиха шофьорите от община Берковица.

Съгласно заповед № рд-11-554/13.11.2026 г. на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), във връзка с извършването на ремонтно-възстановителни дейности на съоръжение, свързано с транзитния пътен тунел „Топли дол" на АМ „Хемус" при км 39+487, се въвеждат временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона.

В определени дни и часови интервали се забранява движението на тежкотоварни автомобили по участъци от автомагистрала „Хемус", като при благоприятни метеорологични условия те ще бъдат пренасочвани през прохода „Петрохан" и републикански път II-16 (София – Своге – Елисейна).