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След земетресението в Смолян има афтършокове, не се очакват нови трусове

Димитър Мартинов

Редактор: Димитър Мартинов

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Земетресение
Земетресение Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Няма място за безпокойство. След най-силния трус от 3,7 по Рихтер, регистриран в 17,20 часа в Смолянско, вече има афтършокове със затихващи функции и като магнитуд, и като брой. Това каза за БТА дежурният сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

Той допълни, че в 17:10 часа е регистриран първи трус с по-малък магнитуд от 3,2. Трусът с магнитуд 3,7 е усетен в Смолян, Кърджали и Пловдивска област. Трусът е с дълбочина 12 км и епицентър на 11 км от Смолян, и на 40 км от Асеновград. Не се очакват следващи по-силни трусове, казаха още от Сеизмологичния център. 

Земетресението с магнитуд над 3 по скалата на Рихтер бе регистрирано на територията на община Смолян, като трусът бе усетен в града и селата около него. Кметовете на селата Кутела и Виево съобщиха, че са усетени два труса и хората са притеснени.

Кметът на Момчиловци съобщи, че в района на Смолян са усетени множество вторични трусове и хората са изплащени. 

 

Земетресение

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