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Депутатите на Радев научавали от опозицията за намеренията на финансовото министерство

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Антон Кутев е депутат от "Прогресивна България".
Антон Кутев е депутат от "Прогресивна България".

Депутатите на Румен Радев, които имат мнозинство в парламента, научават от опозицията какви са намеренията на финансовото министерство. Признанието е на депутата от "Прогресивна България" Антон Кутев, направено по NOVA.

В отговор на въпрос след скандалите със закона за личните асистенти и втория пенсионен стълб е останало усещане, че някакви големи промени се правят "тихомълком, ако мине - мине", Кутев заяви, че и той има такова усещане по отношение на Министерство на финансите и неговите решения за бюджета.

"Аз съм виждал изработката на много бюджети. Невинаги е чак толкова тайна. Защо министерството на финансите в момента толкова държи на тази конфиденциалност? Тя е такава, че ние, депутатите от управлението, разбираме от депутатите от опозицията какво става. Те разбират преди нас, защото имат някакви механизми, а ние седим и чакаме информацията и я научаваме от медиите. Това не е добре наистина. Но аз мисля, че все пак самата конфиденциалност по време на изработката на бюджета е нормален механизъм. Защото се обсъждат различни варианти в рамките на процедурата, но това което ще стане е политическо решение", обясни Кутев.

Антон Кутев е депутат от "Прогресивна България".

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