Събират подписка в подкрепа на Тодор Лапков, разчленил трупа на крадец край Съединение

Някои подкрепят напълно бившия полицай, а други казват, че трябва да получи присъда

Декларация с подписи в подкрепа на Тодор Лапков събират близките му. Той е обвинен за убийството на 21-годишния Митко, който влезнал в имота му, за да го обира.

"Ние, жителите на Съединение и региона, заставаме зад Тодор Лапков в този тежък момент за него и семейството му. Това е вик за справедливост от името на всички нас, които години наред живеем с тревогата за домовете си, труда си и личната си безопасност", гласи постът, написан от Георги Лапков, роднина на фермера, който е и бивш полицай.

Декларацията в негова подкрепа може да бъде подписана в поликлиниката в град Съединение на ул. "Александър Стамболийски 28".

Постът предизвика куп реакции от жители на Съединение и близките села. Някои подкрепят напълно бившия полицай, а други казват, че трябва да получи присъда. "Доживотен затвор за убиеца, ако беше стрелял при защита, защо след това е разчленил трупа?", пише под поста Златка Запрянова. Друг коментар гласи: "Кой да подкрепим? Един убиец ли?".

Убийството стана на 12 август т.г. в ранните часове на денонощието. Тогава 21-годишният Митко влязъл в имота на Лапков, докато той спял, с цел да го обере. Започнал да го души, псувал го и му казал: "Сега ще видиш, дай парите". Взел брадвата, викнал, че ще "оправи" домакина, и тръгнал към него. Тодор извадил незаконната си пушка, предупредил, че ще я използва, но крадецът не спрял. Тогава бил прострелян 2 пъти и издъхнал. След това домакинът разчленил трупа и го сложил в чували, които скрил.

21-годишният Митко пък години наред тормозел жителите на близкото до Съединение село Найден Герово с кражби и обири. Младият мъж причаквал баби, след като си вземат пенсиите, и ги обирал. Влизал по домовете и вземал каквото намери.