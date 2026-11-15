Хасан Адемов: Нищо за хората с увреждания не трябва да се прави без тях

Една от степените на интелигентност на едно общество е отношението към хората с увреждания. Те трябва да имат възможност за качествен живот, заяви бившият социален министър и дългогодишен депутат Хасан Адемов в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви.

Когато говорим за политика за хората с увреждания, трябва да сме наясно, че България е ратифицирала конвенцията за техните права на ООН, според която нищо за тези хора не трябва да се предприема без тях.

Тези промени бяха предложени на партиите в парламента без обществена дискусия и оценка на въздействието. На практика им се замразяват основните възнаграждения на нивата на 2026 г. Размерът за чуждата помощ е около 130 евро. Тази добавка отива като част от заплатата на личния асистент. Важното е, че досега часовата ставка на личните асистенти беше свързана с минималната заплата. Което прави автоматичен механизъм, а предложението сега е всяка година да се определя със Закона за държавния бюджет. Това притеснява личните асистенти, родителите на деца с увреждания, коментира Хасан Адемов..

Аз разбирам аргументите на управляващите, защото бързат със Закона за бюджета, което означава да няма обществено обсъждане. Но легитимният начин е правителството да внесе проекта и да мине един месец през обсъждане, смята бившият социален министър.

Според него обаче не става въпрос за умишлена непрозрачност от страна на властта, а за бързане с бюджетната процедура.

В края на миналата седмица управляващите оттеглиха спорните промени за личните асистенти, след като майките на деца с увреждания заплашиха с протести, срещу поправките се обяви и цялата опозиция. Предложените промени в Закона за личната помощ предвиждаха асистентите вече да не са на трудов договор с осигуровки, а заплащането им да се отвърже от минималната работна заплата, т.е. да се замрази.

Промените бяха внесени от депутати от управляващото мнозинство и поради това не минаха през обществено обсъждане. Предстои изготвянето на нов проект, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Хасан Адемов коментира и задълбочаващия се в България проблем с неравенството между бедни и богати.

Проблемът с неравенството е свързан с данъчното законодателство. Ако искаме да го променим, трябва преди парламентарни избори съответната партия да се яви пред избирателите и да го поиска от тях. Не само плоският данък е причина за неравенството, но данъчната система е в основата за него, категоричен е Хасан Адемов..