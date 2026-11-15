Трима загинаха, след като кола се удари в дърво край Добрич

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Трима души загинаха при тежка катастрофа на пътя между Добрич и Балчик. Автомобилът, с който пътували, се блъснал в крайпътно дърво в участъка между селата Безводица и Попгригорово. От силата на удара колата се разцепила.

Произшествието станало около 22 ч. снощи. Двама от пътниците починали на място, а третият – 19-годишен младеж, бил откаран в болница с тежки травми. По-късно и той издъхнал от нараняванията си.

На мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и Центъра за спешна медицинска помощ, информира БГНЕС.

По информация от района по време на катастрофата е имало гъста мъгла, която значително е затруднявала видимостта. Заради инцидента движението в участъка е било ограничено.

Причините за катастрофата и обстоятелствата, при които водачът е загубил контрол над автомобила, все още се изясняват от компетентните органи.