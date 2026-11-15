Даниел Вълчев: Обвиняват всеки, който говори разумно, че е мек към Путин. Стига с тези глупости!

Вие чули ли сте как ще приключи войната? Аз разбирам, че един ден Русия ще се срине, това чувам. Вие да забелязвате нещо такова? Аз виждам, че ние ще се сринем

Ние няма да сме активни в подкрепата за Украйна, но няма да пречим - това според Даниел Вълчев е позицията на България и на премиера Румен Радев, която е била потвърдена и при подписването на декларацията в Дъблин преди дни. Той гостува в предаването на Би Ти Ви "Тази неделя".

"Когато ЕС иска да преговаря, той трябва да изходи от някаква позиция. Ние, европейците, трябва да си отговорим на няколко въпроса. Първо, за нас е добре, че има война, или за нас не е добре, че има война. Второ, след като не е добре, че има война, ние как си представяме края на тази война. Две възможни решения има - или по някакъв начин се водят преговори, или едната държава влиза в столицата на другата държава. Аз не си представям трето решение", заяви проф. Вълчев.

И продължи: "Реалистично ли е украинците да влязат в Москва? В столицата на вероятно най-голямата ядрена държава в света. За мен е напълно нереалистично. Е, оттук нататък трябва ли да водим преговори? Да, трябва. След като трябва, каква е позицията, по която нашето правителство има известни резерви. Тя казва така: Осъждаме непредизвиканата агресия на Русия. Твърдо стоим зад териториалната цялост и суверенитета на Украйна. Кажете ми къде точно в тези две точки, които перифразирах, могат да бъдат преговорите", попита проф. Даниел Вълчев.

"Ние казваме така: Първо, нас не ни интересува защо е започнала войната, защото тя е непредизвикана агресия, очевидно няма никакви причини за това и няма да ги обсъждаме. И второ, ние не обсъждаме нищо, което може да накара украинците да имат поведение, което те не искат да имат. Току-що приключиха преговорите", обясни той позицията си.

"Ако случайно пък всички бяха поискали да има преговори и да се смекчи тонът към Русия, а ние бяхме на обратната страна, същите тези, които твърдят, че сме в изолация, щяха да твърдят, че сме флагман на световния прогрес. Това е идеология, нека не смесваме идеологията със здравия разум. 20-и век ясно показа, че идеологията и здравият разум не спят в едно легло", коментира деканът на Юридическия факултет на СУ.

Ако по някакъв начин не се сложи край поне на едната, а дай Боже, и на двете войни, които се водят от двете ни страни - в Украйна и Иран, Европейският съюз, в това число и България, я чака тежко бъдеще. А оттук нататък всеки може да говори каквото си иска, смята той.

България не иска да бъде мека с Русия, ние искаме най-после войната да приключи. И ако г-жа фон Дер Лайен има някаква концепция как това нещо да приключи извън преговори, хубаво е да го каже най-накрая. Вие чули ли сте как ще приключи войната? Аз разбирам, че един ден Русия ще се срине, това чувам. Вие да забелязвате нещо такова? Аз виждам, че ние ще се сринем, категоричен е Вълчев.

Според него всеки, който говори разумно по темата, бива обвиняван, че е мек към Путин. Тези глупости трябва да приключат вече. България има своя национален интерес, българската икономика е под натиск и ние по някакъв начин трябва да се справим, каза още той. И добави: България не е страна в този конфликт, ако някой твърди обратното, да взема пушката и да заминава.

Много се усложни светът, много големи лидери са нужни, за да го изведат от точката, в която е в момента, убеден е той.

Всякакви неща стоят пред мен, аз съм активен публично човек и в този смисъл съм обмислял всякакви неща, коментира професорът. По повод появилите се очаквания преди месеци, че той може да се кандидатира за президент, заяви, че е преценил да не го прави и това е затворена страница.

Уточни обаче, че партии не са се свързвали с него: "Има смисъл човек като мен да се яви на каквото и да е, ако той има относителна независимост. Ако ще е партиен кандидат, няма никакъв смисъл".

Даниел Вълчев коментира и предстоящата промяна във Висшия съдебен съвет. По думите му червената лампа не свети върху Делян Пеевски, който ще остане да контролира, а на друго място - че при тези правомощия на ВСС дори и ангели да бъдат избрани за негови членове, те ще се еманципират за 1-2 години.

Помнете ми думата - ВСС няма да произведе ефекта, който обществото очаква. По простата причина, че в него са съсредоточени както възможността да прави предложения, така и възможността да приема окончателните решения. Правилно