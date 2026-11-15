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Лоши са условията за туризъм в планините

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

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Планина СНИМКА: Пиксабей
Планина СНИМКА: Пиксабей

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са около 0 градуса, времето е мъгливо, духа слаб до умерен вятър във високите части на планините, а терените са мокри.

През изминалото денонощие от спасителната служба не са получили сигнали за инциденти.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно. В ниските части ще духа умерен вятър от юг-югозапад, а по високите – временно силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 3°.

Планина СНИМКА: Пиксабей

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