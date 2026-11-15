Окончателно: Оправдаха актьора Христо Шопов по делото за закана за убийство

Актьорът Христо Шопов е окончателно оправдан по делото за закана за убийство. Софийският градски съд, който разглежда случая като втора и последна инстанция, е потвърдил оправдателната присъда, съобщава „Сега".

Скандалът между Шопов и съседката му Патриша Тийвс избухва в нощта срещу 24 февруари 2024 г. в столичния квартал „Малинова долина". Двамата имат обтегнати отношения отдавна, а поводът за поредната разправия е спор за паркиране и счупена чистачка на автомобил.

Според обвинението актьорът заплашил Тийвс с убийство, като държал пистолет и й казал: „Ще те застрелям в лицето с пистолета си!". След това я хванал с ръка под брадичката, блъснал я към оградата на къщата и заявил: „Ще те убия". Шопов беше арестуван, а на 24 февруари 2024 г. Софийският районен съд го освободи с най-леката мярка за неотклонение – „подписка".

В съдебната зала става ясно, че Тийвс е направила запис на конфликта с телефона си. Според съда обаче от него се чуват само отделни фрагменти от репликите, които не позволяват да се възстанови категорично съдържанието на разговора. Експертизите също не потвърждават всички твърдения на жената. Магистратите приемат, че Шопов е държал незареден пистолет, когато излязъл първоначално в двора, но впоследствие го прибрал в къщата. При последвалия конфликт той хванал Тийвс за устата и я блъснал, при което тя паднала.

През март 2026 г. Софийският районен съд оправдава актьора. Мотивите са свързани с противоречия в показанията на Тийвс, които не се подкрепят от записите и медицинската експертиза. Съдът не приема за доказано, че Шопов е отправил двете твърдени закани за убийство. Прокуратурата протестира оправдателната присъда и настоява за осъждането му.

Сега в решението си съдиите посочват, че обвинението не е успяло да докаже по категоричен начин отправянето на заплахи и извършването на действия, застрашаващи живота на жената.

„След съвкупен анализ на доказателствата по делото съдът намира, че обвинителната теза за отправени към Патриша Тийвс изрази и извършени спрямо нея действия, представляващи заплаха за живота, не е доказана с необходимата степен на категоричност", се казва в съдебното решение.