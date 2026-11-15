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Maserati се разцепи на две при тежка катастрофа във Варна (Видео, снимки)

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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снимка: Фейсбук/ Иван Владимиров
снимка: Фейсбук/ Иван Владимиров

Тежка катастрофа с луксозен спортен автомобил стана във Варна около полунощ в събота срещу неделя. При удара Maserati MC20 се е разцепило на две, а части от колата са изхвърчали в подлеза на бул. „Княз Борис I".

снимка: Фейсбук/ Иван Владимиров
снимка: Фейсбук/ Иван Владимиров

Снимки от мястото на катастрофата бяха разпространени в социалните мрежи. Според очевидци автомобилът се е движел с много висока скорост малко преди инцидента. Един от свидетелите твърди, че около 23,10 ч. се е разминал с колата по посока Златни пясъци, като тя е преминала с над 150 км/ч.

Други очевидци уточняват, че в катастрофата е участвал само един автомобил.

Към момента няма официална информация от полицията за причините и обстоятелствата около тежкото произшествие.

снимка: Фейсбук/ Иван Владимиров
снимка: Фейсбук/ Иван Владимиров

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