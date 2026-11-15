ДБ ще искат оставката на шефа на ДАНС заради твърденията за натиск върху Ива Михайлова

Оставката на председателя на ДАНС ще бъде поискана заради твърденията за натиск върху Ива Михайлова. Това заяви депутатът от „Демократична България" Елисавета Белобрадова по БНТ. По думите й в основата на информацията за оказван натиск стоят собствените думи на младата жена, която твърди, че е била заплашвана с отнемане на рехабилитацията и държавната защита, ако не даде първото си интервю на журналиста Мартин Карбовски.

„Това, на което се базира цялата информация, са собствените думи на Ива Михайлова затова, че тя е била принудена насила със заплахи, затова че ще й бъде отнета рехабилитацията, ще й бъде отнета защитата и държавата ще я изостави, ако не отиде на интервю при придворния журналист на властта г-н Карбовски. Това са нейните думи. Също така й е било казано, че ако не отиде при Карбовски на първо интервю, следователно всяко друго интервю ще бъде изтрито, а пък самата тя ще бъде лишена от всичко", заяви Белобрадова.

Тя подчерта, че държавата трябва да гарантира подкрепата за младата жена независимо от политическите и институционалните обстоятелства около случая. Белобрадова припомни, че при предишно изслушване в парламентарна комисия майката на Ива е представила информация за оказаната от българската държава помощ – юридическа защита, лечение и медицински прегледи. Според депутатката е недопустимо тази подкрепа впоследствие да бъде използвана като средство за политически натиск.

Тя настоя всички институции да бъдат изслушани, а действията им да бъдат подложени на парламентарен контрол.

„Много е важно да кажем, че това е парламентарна република. Всички действия на Министерския съвет и на ДАНС подлежат на парламентарен контрол. Хубаво е хората да си спомнят какво пише в член първи от Конституцията", подчерта Белобрадова.

В разговора беше засегната и темата за предложените промени в Закона за личната помощ, срещу които се обявиха родители на деца с увреждания. Според Белобрадова проблемът не е само в съдържанието на законопроекта, а и в начина, по който е бил внесен в Народното събрание. Тя обясни, че когато законодателната инициатива идва от Министерския съвет, проектът преминава през процедура на обществено обсъждане, в която заинтересованите страни имат възможност да представят становища и предложения. По думите ѝ в случая законопроектът е внесен от народни представители, което е позволило да бъде избегнат този етап.

„Законопроектът за личната помощ беше внесен от народни представители, за да се избегне общественото обсъждане. Той беше внесен в 17.00 часа следобед, точно за да може да мине много бързо и на тъмно. Това не е начинът, по който се прави реформа. Защото реформата означава обсъждане. Реформата означава да се отстранят негативните страни на сегашното положение и те да бъдат подобрени."

Тя определи като недопустима ситуацията, при която законопроект, внесен от депутати, впоследствие се оказва предмет на решения и договорки в изпълнителната власт. Другият законопроект, свързан със социалната политика, засяга системата на ТЕЛК и въвеждането на функционална оценка на хората с увреждания. Белобрадова заяви, че необходимостта от реформа е безспорна, но предложеният подход не дава достатъчно яснота как тя ще бъде осъществена.

„Един човек може да бъде с 100% ТЕЛК като медицинска диагноза, но всъщност да бъде напълно функционално способен да работи и да бъде активен човек. Тук въпросът е, че те предлагат въвеждането на тази функционална оценка, но няма никакъв ясен начин и никакво разбиране как ще се случи това", обясни още тя.

По думите ѝ в други държави функционалната оценка се извършва от специализирани експерти, а не от лекарските комисии, които определят медицинската експертиза. Тя изрази опасения, че зад предлаганите промени стои намерение за намаляване на разходите в социалната сфера, без да е ясно как ще бъдат гарантирани правата и подкрепата за хората с увреждания. Според нея в бюджета са заложени 228 милиона лева намаление на разходите в тази област, а предложените промени се опитват да постигнат икономии чрез бързи законодателни решения, без достатъчно обсъждане и предварителна подготовка.

По отношение на бюджета Белобрадова заяви следното: „Когато се забавя растежът, когато се забавя производството и когато се забавят инвестициите в България, в крайна сметка някой трябва да плати сметката. Нали някой трябва да плати увеличението на заплатите на държавните служители? Нали някой трябва да плати всички тези увеличения за безработица? Плащат ги работещите. Плащат ги инвеститорите. Плаща ги бизнесът."

По думите ѝ независимостта на съдебната власт е основна политическа кауза за „Демократична България", но събитията през последните години показват необходимостта да се постави акцент и върху независимостта на изпълнителната и законодателната власт.