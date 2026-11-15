Ива Михайлова за скандала с Карбовски и Цанов: Не искам да съм част от политически спорове

„Не искам да съм част от политически спорове и няма да коментирам повече." Това написа Ива Михайлова във Фейсбук на фона на скандала с твърденията за оказван натиск от служители на ДАНС. Тя заяви, че не желае да бъде въвличана в политически спорове и призова да бъде оставена да се лекува спокойно.

Скандалът избухна в събота вечерта, след като ютубърът Станислав Цанов разпространи в предаването си аудиозаписи от телефонни разговори с Ива Михайлова. В тях младата жена твърди, че представители на ДАНС са я притискали да даде интервю единствено на Мартин Карбовски и да не гостува в други медии.

По думите ѝ служителите на службата настоявали първо да се появи при Карбовски, защото имали контрол върху въпросите, които ще ѝ бъдат зададени. Михайлова разказва, че е била заплашена с прекратяване на държавната помощ за рехабилитацията, адвокатите и останалите грижи, ако откаже.

След разпространението на записите Цанов излъчи и разговор с депутатите от „Демократична България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. От партията обявиха, че ще проверят твърденията и ще настояват за разследване на действията на ДАНС и други структури на специалните служби.

Депутатът Елисавета Белобрадова също заяви, че е запозната със случая на Михайлова покрай работата си в Комисията за българите извън страната. Тя определи твърденията за натиск от българските служби като скандални.

„Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е. Тук получих помощ и грижа, и усещам подкрепата на целия български народ – това ми дава сили всеки ден", написа още Михайлова.

Тя благодари на всички, които ѝ пишат и се притесняват за нея. По думите ѝ най-важното в момента е да се възстанови. Михайлова посочи, че се лекува и прави всичко възможно, за да стъпи отново нормално на краката си.

В края на публикацията си тя отправи молба към хората да я оставят да продължи лечението си на спокойствие.